sparate alla meloni la frase choc comparsa a prato

"Sparate alla Meloni". Questa la frase comparsa a Prato, in coincidenza di una delle fermate dell'autobus della città toscana. A segnalarlo è Chiara La Porta, deputata di Fratelli d'Italia e candidata al consiglio regionale in vista delle imminente elezioni che riguarderanno la Toscana tra due settimane. La parlamentare pratese, capolista provinciale per FDI alle regionali, ha posto l'accento sull'episodio, indice a suo avviso di un clima elettorale "pesante" caratterizzato a suo avviso da attacchi e minacce agli esponenti del centrodestra. "Non solo è un messaggio indegno, ma purtroppo descrive il clima di odio diffuso in città - ha detto La Porta -è un atto vergognoso che condanniamo con forza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
"Sparate alla Meloni", la scritta choc a Prato - 'Sparate alla Meloni' è la scritta comparsa alla fermata di via dei Palli a Prato e denunciata dalla deputata pratese Chiara La Porta (Fratelli d'Italia).
