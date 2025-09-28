Spalletti torna in panchina? C’è un club a sorpresa che si sta muovendo concretamente per l’ex ct della Nazionale italiana | i dettagli
Spalletti, la rivelazione di Fabrizio Romano: l’Al-Ittihad ha esonerato in queste ultime ore Blanc e adesso fa sul serio per l’ex commissario tecnico. Un’idea che diventa un’opportunità concreta, una panchina che si libera e un nome pesantissimo che torna a circolare. Luciano Spalletti potrebbe essere vicino a un clamoroso ritorno in panchina. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana sarebbe diventato l’obiettivo numero uno di un top club a sorpresa: l’ Al-Ittihad. Spalletti: la tentazione araba. Il club saudita, dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, ha deciso di dare una scossa all’ambiente, esonerando nelle scorse ore il tecnico francese Laurent Blanc. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: spalletti - torna
Spalletti torna in panchina? Indiscrezione sull’ex ct della Nazionale, la possibile destinazione sarebbe alquanto singolare! Ecco tutti i dettagli
Spalletti torna in panchina? Corsa a due con Conceição per quel club
Esonero in vista, torna Spalletti in Serie A: “Succederà in maniera naturale”
Spalletti torna su Acerbi Al Festival della Letteratura Sportiva, Cultura Sportiva e Giornalismo Sportivo di Arezzo l'ex ct ha ribadito le scuse al difensore dell'Inter ? Ha tenuto a precisare la sua correttezza nei confronti di tutti i giocatori con testimoni sogget - facebook.com Vai su Facebook
Reunion giallorossa e qualità infinita Incontro tra De Rossi, Pizarro, Perrotta, Tonetto, Spalletti e Vito Scala e si torna indietro di quasi vent’anni #AsRoma #DeRossi #Spalletti Vai su X
Esonero in vista, torna Spalletti in Serie A: “Succederà in maniera naturale” - Luciano Spalletti pronto a rimettersi in pista dopo la deludente esperienza sulla panchina della Nazionale: nuova chance in Serie A ... Scrive calciomercato.it
Spalletti vicino al Fenerbahce dopo Mourinho/ Sfida Conceiçao per la panchina gialloblù (3 settembre 2025) - Il calciomercato in Turchia è ancora aperto ma il grande colpo che una delle squadre di Istanbul potrebbe mettere a segno è quello di un nuovo allenatore che potrebbe riportare sulla sponda gialloblù ... Lo riporta ilsussidiario.net