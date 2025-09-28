Spalletti, la rivelazione di Fabrizio Romano: l’Al-Ittihad ha esonerato in queste ultime ore Blanc e adesso fa sul serio per l’ex commissario tecnico. Un’idea che diventa un’opportunità concreta, una panchina che si libera e un nome pesantissimo che torna a circolare. Luciano Spalletti potrebbe essere vicino a un clamoroso ritorno in panchina. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana sarebbe diventato l’obiettivo numero uno di un top club a sorpresa: l’ Al-Ittihad. Spalletti: la tentazione araba. Il club saudita, dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative, ha deciso di dare una scossa all’ambiente, esonerando nelle scorse ore il tecnico francese Laurent Blanc. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti torna in panchina? C’è un club a sorpresa che si sta muovendo concretamente per l’ex ct della Nazionale italiana: i dettagli