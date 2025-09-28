Spalletti torna ad allenare | chiamata da un top club

In attesa di una nuova chiamata dopo l’esonero da ct dell’Italia, per Luciano Spalletti potrebbe essere il momento di tornare in panchina Luciano Spalletti prepara il ritorno in panchina: un top club internazionale pronto a puntare sull’ex ct della Nazionale italiana, a caccia di una nuova esperienza in panchina. Sono passati poco più di tre mesi da quando Luciano Spalletti ha interrotto il suo rapporto con la Federazione Italiana Gioco Calcio. Il tecnico toscano ha pagato a caro prezzo gli ultimi risultati ottenuti sulla panchina della Nazionale italiana, in particolar modo la pesante sconfitta per 3-0 con la Norvegia nella gara di qualificazione ai prossimi Mondiali. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Spalletti torna ad allenare: chiamata da un top club

Spalletti: "Ad Acerbi chiesi quasi scusa. Nazionale? Il Dolore è ancora forte. De Laurentiis mi ha fatto cose che non doveva" - Gli ho telefonato due giorni prima delle convocazioni, gli ho quasi chiesto scusa perché non c ... eurosport.it scrive