Spalletti contattato dall’All Ittihad Fabrizio Romano
Come anticipa Fabrizio Romano su X, l’ Al Ittihad ha sondato Xavi, Luciano Spalletti e Sérgio Conceição dopo l’esonero di Laurent Blanc, avviando la valutazione dei profili per la guida tecnica. La mossa segue la sconfitta 2-0 con l’Al Nassr. Il club è alla ricerca di un « nuovo staff tecnico in linea con le ambizioni», come dichiara in un comunicato ufficiale su X. Xavi, Spalletti e Conceição possibili candidati. Scrive Fabrizio Romano su X: « Xavi, Luciano Spalletti e Sergio Conceição sono stati contattati dall’Al Ittihad dopo l’esonero di Blanc. Il club saudita sta ora valutando i possibili candidati per la panchina». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: spalletti - contattato
Moretto: “Dalla Fiorentina ci dicono che si sostiene Pioli in toto. Il tecnico sa di avere le capacità di uscire da questa crisi di inizio stagione. Ad oggi la Fiorentina non ha contattato Spalletti o altri allenatori”. Vai su X
Il Fenerbahce ha contattato Spalletti per sostituire l'esonerato Mourinho - facebook.com Vai su Facebook
Spalletti contattato dall’All Ittihad (Fabrizio Romano) - Spalletti tra i profili sondati dall’Al Ittihad dopo l’esonero di Blanc: contatti anche con Xavi e Conceição, riferisce Fabrizio Romano. Riporta ilnapolista.it
Italia: Spalletti replica ad Acerbi tirando in ballo Buffon, poi la frecciata a Barella sul confronto con Gattuso - dell'Italia Spalletti ha risposto alle accuse di Acerbi sull’episodio del no alla convocazione in azzurro e scoccato un commento al veleno contro Barella per il paragone con Gattuso ... Come scrive sport.virgilio.it