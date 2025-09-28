Spalletti contattato dall’All Ittihad Fabrizio Romano

Come anticipa Fabrizio Romano su X, l’ Al Ittihad ha sondato Xavi, Luciano Spalletti e Sérgio Conceição dopo l’esonero di Laurent Blanc, avviando la valutazione dei profili per la guida tecnica. La mossa segue la sconfitta 2-0 con l’Al Nassr. Il club è alla ricerca di un « nuovo staff tecnico in linea con le ambizioni», come dichiara in un comunicato ufficiale su X. Xavi, Spalletti e Conceição possibili candidati. Scrive Fabrizio Romano su X: « Xavi, Luciano Spalletti e Sergio Conceição sono stati contattati dall’Al Ittihad dopo l’esonero di Blanc. Il club saudita sta ora valutando i possibili candidati per la panchina». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

