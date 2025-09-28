Soulé trascina la Roma l’ex Juve non nasconde la gioia | Molto contento del primo gol all’Olimpico lo aspettavo da tanto Gasperini ci chiede una cosa
Soulé trascina Roma, il talento argentino si è sbloccato: la sua prima rete è decisiva contro il Verona e lui esalta il lavoro di Gasperini. Un gol per sbloccarsi, per prendersi la sua nuova squadra e per iniziare un nuovo capitolo. È una giornata da ricordare per Matías Soulé, che ha segnato la sua prima rete all’Olimpico con la maglia della Roma, decidendo la complicata sfida casalinga contro l’ Hellas Verona. L’ex talento della Juve, visibilmente emozionato, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita. Soulé Roma: il primo gol e la filosofia di Gasp. L’argentino ha prima di tutto espresso la sua grande gioia per un gol che, ha ammesso, aspettava da tempo e che ha regalato tre punti pesantissimi alla sua squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: soul - trascina
