Sottomarino russo in avaria nel Mediterraneo Verso un bis della tragedia Kursk?
Gibilterra in allarme. Il sottomarino russo Novorossiysk, in grado di trasportare missili nucleari, sarebbe considerato in stato di allerta per “rischio di esplosione” a causa di una perdita di carburante. Secondo le informazioni trasmesse dal canale VChK-OGPU “l’equipaggio potrebbe non avere altra scelta che iniziare a pompare carburante dalla stiva in mare”. Si tratta di un battello diesel-elettrico appartenente alla Flotta russa del Mar Nero, che avrebbe subito un grave guasto al sistema di alimentazione. La conseguente perdita di carburante avrebbe costretto l’equipaggio a uno scenario di rischio, bissando la tragica fine del “compagno” Kursk del 2000. 🔗 Leggi su Formiche.net
