Sottocorona | Giù sotto i 10 gradi Dove si fa già sentire l' autunno

Iltempo.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ottobre è alle porte ma qual è la situazione del tempo in questo inizio di autunno? Le previsioni meteo di Paolo Sottocorona per La7 riportano uno scenario caratterizzato da "fenomeni localmente intensi sui versanti adriatici", spiega l'esperto. Fenomeni localmente intensi anche sulle zone tirreniche. Lunedì 29 settembre "c'è un'attenuazione di questo maltempo al nord, al centro restano delle piogge ma non intense, ancora qualche fenomeno localmente intenso al sud e sulla Sardegna meridionale". Martedì 30 settembre "ritorna qualche pioggia in Sardegna al nord, versante adriatico e parte del sud", spiega il meteologo di La7 chiarendo tuttavia che si tratta di precipitazioni deboli. 🔗 Leggi su Iltempo.it

