Tre partite in sette giorni, ma Andrea Sottil non cambia la sua mentalità, ovvero un viaggio che prevede il pensiero su un match alla volta. "Per me la gara più importante è quella col Pescara – saranno oltre 10mila le presenze al ’ Braglia ’ –, agli altri due impegni penseremo poi. Giochiamo contro una squadra che si è rigenerata, in palla, con un ottimo allenatore e che ha nelle sue file giocatori insidiosi e importanti per la categoria, e che naturalmente noi rispettiamo. Abbiamo preparato la partita molto bene come sempre, siamo molto concentrati e per noi la cosa fondamentale è vivere il presente e pensare soltanto a come mettere in difficoltà il Pescara". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sottil, il Pescara antipasto del tris: "Vivere il presente, loro rigenerati"