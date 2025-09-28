Sos dall’Auser | Cerchiamo nuovi volontari

L’associazione Auser cerca urgentemente volontari per accompagnare degli studenti a scuola. L’associazione, tramite la presidente Patrizia Esposito (nella foto, con il segretario Mauro Bartolini), lancia un appello accorato, rivolto anche a chi non è anziano. "Le nostre forze si sono ridotte – spiega la presidente –. I nostri volontari sono anziani e i problemi personali o familiari aumentano. Ci sono nonni che non sono più in grado di dedicarsi al volontariato, oppure devono svolgere volontariato nelle loro famiglie. Abbiamo una convenzione con i servizi sociali del Comune – spiega ancora – per accompagnare alcuni studenti nelle scuole del territorio e per riprenderli al termine delle lezioni per riaccompagnarli a casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

