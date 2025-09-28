Sos barriere anti-rumore | Ostaggi di smog e caos

La pazienza è ormai finita, ora resta solo la rabbia. Tornano a protestare i residenti di via Vivaldi a Mozzo che da cinque anni chiedono l’installazione di barriere fonoassorbenti lungo il tratto di Statale 470 della Villa d’Almè-Dalmine, in corrispondenza del condominio al civico 20, per proteggere le case dallo smog e dal rumore provocato dalle numerose auto che ogni giorno transitano nella zona. "Di notte non si riesce a dormire per il rumore, il traffico è aumentato a dismisura e siamo inondati da smog e polveri che arrivano verso le nostre abitazioni. Respiriamo di tutto. Siamo arrivati al punto che non possiamo lasciare aperte le finestre", la denuncia dei cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

