Sorpreso dalla proprietaria a rovistare in casa | arrestato 33enne

Firenzetoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di venerdì, 26 settembre, le volanti di via Zara sono intervenute in via del Ponte alle Mosse per la segnalazione di un furto in abitazione in corso.A dare l’allarme la proprietaria dell’appartamento, che riferiva di aver visto un uomo, a lei estraneo, all’interno del suo domicilio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

