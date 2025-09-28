Sorpreso dalla proprietaria a rovistare in casa | arrestato 33enne
Nel pomeriggio di venerdì, 26 settembre, le volanti di via Zara sono intervenute in via del Ponte alle Mosse per la segnalazione di un furto in abitazione in corso.A dare l’allarme la proprietaria dell’appartamento, che riferiva di aver visto un uomo, a lei estraneo, all’interno del suo domicilio. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: sorpreso - proprietaria
S’intrufola in un’abitazione per rubare e sorpreso dall’anziana proprietaria, la molesta: 3 anni
Firenze: tenta furto in appartamento ma viene sorpreso dalla proprietaria. Arrestato 33enne
Terracina: sorpreso a rubare in casa, aggredisce il figlio della proprietaria e poi scappa in bicicletta - facebook.com Vai su Facebook
? Sorpreso a rubare in una cantina, ladro viene preso a pugni dal proprietario e finisce in ospedale http://dlvr.it/TN9SgK #FattoDiCronaca #SantaGiuletta #Pavia #Ladro #Giustizia Vai su X
Milano, arrestato 37enne per tentato furto aggravato: sorpreso a rovistare nei box condominiali grazie all’allarme - Arrestato a Milano un 37enne moldavo per tentato furto aggravato: sorpreso nei box condominiali grazie all’allarme e alla videosorveglianza. Da virgilio.it