Sorpreso dalla proprietaria a rovistare in casa | arrestato 33enne

Nel pomeriggio di venerdì le volanti di via Zara sono intervenute in via del Ponte alle Mosse per la segnalazione di un furto in abitazione in corso.A dare l’allarme la proprietaria dell’appartamento, che riferiva di aver visto un uomo, a lei estraneo, all’interno del suo domicilio una volta. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: sorpreso - proprietaria

S’intrufola in un’abitazione per rubare e sorpreso dall’anziana proprietaria, la molesta: 3 anni

Firenze: tenta furto in appartamento ma viene sorpreso dalla proprietaria. Arrestato 33enne

Sorpreso dalla proprietaria a rovistare in casa: arrestato 33enne

Terracina: sorpreso a rubare in casa, aggredisce il figlio della proprietaria e poi scappa in bicicletta - facebook.com Vai su Facebook

? Sorpreso a rubare in una cantina, ladro viene preso a pugni dal proprietario e finisce in ospedale http://dlvr.it/TN9SgK #FattoDiCronaca #SantaGiuletta #Pavia #Ladro #Giustizia - X Vai su X

Sorpreso dalla proprietaria di casa mentre tenta un furto: arrestato a Firenze - È successo a Firenze, nel pomeriggio di venerdì 26 settembre in via del Ponte alle Mosse, dove è ... Da gonews.it

Firenze, sorpreso in casa dalla proprietaria: arrestato 33enne, trovato ancora dentro dalla polizia - Il 33enne, con a carico vari precedenti specifici, è stato associato presso le camere di sicurezza della locale Questura e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è comparso ieri mattina per la ... Segnala 055firenze.it