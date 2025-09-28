Sorpresa Roma - Verona all' Olimpico c' è Mel Gibson con la sciarpa giallorossa
Un ospite speciale per assistere alla gara di campionato tra Roma e Verona. Sugli spalti dello Stadio Olimpico, infatti, era presente la star di Hollywood Mel Gibson.L’attore americano, che ha scelto Cinecittà per girare “La Passione di Cristo – la Resurrezione”, è stato immortalato anche dalle. 🔗 Leggi su Romatoday.it
