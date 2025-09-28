Sono state presentate le divise da gioco della stagione 2025 26 della Futsal Cesena

Cesenatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per il quarto anno consecutivo la Futsal Cesena, sotto invito di Cesena Wellness, ha presentato le divise da gioco della nuova stagione presso il Club Ippodromo. I bianconeri, che hanno prima incontrato la stampa e poi sono stati presentati sul palco del Club Ippodromo alla città, hanno. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sono - state

Meccaniche del personaggio di clair obscur: perché non sono state valorizzate?

Baby Gang, esami sulle pistole sequestrate: sono state impiegate in qualche azione violenta?

Milan, Allegri: “Le cessioni sono state condivise”. Sul mercato …

Sono state presentate le divise da gioco della stagione 2025/26 della Futsal Cesena - Per il quarto anno consecutivo la Futsal Cesena, sotto invito di Cesena Wellness, ha presentato le divise da gioco della nuova stagione presso il Club Ippodromo ... Da cesenatoday.it

La nuova veste del Volley Bergamo 1991: presentate le divise ufficiali e la partnership con Gewiss - Annunciata anche una data in più alla ChorusLife Arena: saranno 5 le partite a Bergamo ... bergamonews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sono State Presentate Divise