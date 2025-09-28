Finalmente Mariah Carey! Non che la diva del pop, una delle ultime rimaste, sia scomparsa. I suoi concerti di Natale e la sua sempreverde “ All I Want For Christmas Is You ” impazzano ad ogni fine anno. Ma erano sette anni, da “Caution” del 2018, che la cantante non incideva brani inediti. Ed ecco che ieri, 26 settembre, in tutto il mondo è uscito “Here For It All ”. Una ripartenza che non è solo artistica ma anche discografica. Infatti è il primo progetto uscito sotto Gamma., media company fondata nel 2023 dall’ ex dirigente Apple Larry Jackson. Un passaggio che avviene dopo la Columbia, Virgin, Island e Epic. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Sono la D-I-V-A. Sono una cattiva stro**a, ma sono di buona compagnia": Mariah Carey si ama o si odia. "Here for It All" ci catapulta (deliziosamente) al 1993