Sondaggi politici chi va meglio tra i partiti | chi é in testa

Il primato non si tocca: Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni resta saldo al comando con il 29,7% delle preferenze. Nell’ultima settimana il partito ha guadagnato un +0,3%, confermando la propria forza nonostante le polemiche che hanno investito direttamente la premier. A far discutere sono state le sue parole sulla Global Sumud Flotilla: Meloni aveva condannato l’attacco con i droni subito dagli attivisti, ma al tempo stesso aveva definito “irresponsabile” la scelta di esporsi a un teatro di guerra. Un posizionamento che ha suscitato critiche, soprattutto per la linea giudicata troppo morbida nei confronti di Israele. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Sondaggi politici, chi va meglio tra i partiti: chi é in testa

In questa notizia si parla di: sondaggi - politici

Sondaggi politici, chi sono i sindaci e i governatori più apprezzati d’Italia: la classifica del Governance Poll

Sondaggi politici, chi sono i sindaci e i presidenti di Regione più e meno amati

Sondaggi politici, chi sale e chi scende: in calo Fdi e Pd, nel Centrosinistra crescono M5s e Avs

Sondaggi politici, Fratelli d'Italia vince ancora: chi va meglio tra Lega e Forza Italia - X Vai su X

“Non c’é confronto”: sondaggi politici, chi si conferma il partito più solido - facebook.com Vai su Facebook

Sondaggi politici, chi va meglio tra i partiti: Fratelli d’Italia in testa, il M5s recupera - Stavolta il Carroccio, reduce dalla kermesse di Pontida, guadagna qualche decimo e riesce a realizzare il sorpasso su FI. Da fanpage.it

Sondaggi politici, cosa è cambiato tre anni dopo il voto: chi ha guadagnato e chi ha perso più consensi - Fratelli d’Italia, stando alla Supermedia, si attesta al 30%, guadagnando esattamente il 4% rispetto alle elezioni politiche del 2022. lanotiziagiornale.it scrive