Sollevamento pesi le entry list definitive dei Mondiali 2025 | Italia a ranghi ridotti

L’IWF ha pubblicato lo Start Book dei Campionati Mondiali 2025 di sollevamento pesi, in programma a Førde da giovedì 2 a sabato 11 ottobre. In Norvegia andrà in scena la prima rassegna iridata assoluta dopo l’introduzione delle nuove categorie di peso, in attesa di capire quali diventeranno olimpiche verso i Giochi di Los Angeles 2028. Dopo le varie scremature degli ultimi mesi, alla fine saranno solamente sette gli atleti italiani in gara al Mondiale. Assenti di lusso per vari motivi i big del movimento azzurro Giulia Imperio, Giulia Miserendino, Lucrezia Magistris, Sergio Massidda, Mirko Zanni e Nino Pizzolato, quindi c’è spazio per alcuni giovani in rampa di lancio e seconde linee. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sollevamento pesi, le entry list definitive dei Mondiali 2025: Italia a ranghi ridotti

