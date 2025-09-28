Solidarietà di Mattarella a Patriciello | Grave intimidazione

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto pervenire a don Maurizio Patriciello la sua vicinanza e la sua solidarietà dopo il grave gesto intimidatorio di cui è stato vittima. Lo si è appreso al Quirinale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

