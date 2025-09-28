Societari Allievi Bartolini da record nel disco | 63,60 a Modena

Il 17enne supera il primato italiano U18 nella prima giornata della Finale Oro. Atletica Vicentina al comando, oggi la caccia agli scudetti Un sabato da ricordare per Mattia Bartolini ai Campionati italiani di società allievi. Nella giornata inaugurale della Finale Oro a Modena, il giovane dell’Atletica Grosseto Banca Tema ha fatto volare il disco a 63,60 metri, firmando la nuova migliore prestazione italiana U18. Un primato arrivato al primo lancio e migliorato poi con un ulteriore 63,54 al terzo tentativo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it