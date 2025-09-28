Societari Allievi Bartolini da record nel disco | 63,60 a Modena
Il 17enne supera il primato italiano U18 nella prima giornata della Finale Oro. Atletica Vicentina al comando, oggi la caccia agli scudetti Un sabato da ricordare per Mattia Bartolini ai Campionati italiani di società allievi. Nella giornata inaugurale della Finale Oro a Modena, il giovane dell’Atletica Grosseto Banca Tema ha fatto volare il disco a 63,60 metri, firmando la nuova migliore prestazione italiana U18. Un primato arrivato al primo lancio e migliorato poi con un ulteriore 63,54 al terzo tentativo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
In questa notizia si parla di: societari - allievi
Atletica, non solo Doualla ai Campionati Societari allievi: Inzoli e tante promesse per le ultime gare
Atletica, non solo Doualla ai Campionati Societari allievi: Inzoli e tante promesse per le ultime gare - - X Vai su X
+++ SOCIETARI ALLIEVI, WEEKEND IN PISTA AD AGORDO +++ Arriva il weekend delle finali dei Campionati Italiani Allievi di società su pista: si gareggia anche ad Agordo. NEWS https://tinyurl.com/ytst7jce - facebook.com Vai su Facebook
Societari Allievi: Bartolini disco record - Un acuto da record a Modena nella giornata inaugurale della finale Oro dei Campionati italiani di società allievi. fidal.it scrive
CdS Allievi: Bartolini disco record - Un acuto da record a Modena nella giornata inaugurale della finale Oro dei Campionati italiani di società allievi. Scrive fidal.it