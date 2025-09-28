Sneijder polemico contro Mourinho, all’arrivo sulla panchina del Benfica. L’ex centrocampista replica: «Non credo sia intelligente da parte sua». La presentazione ufficiale di José Mourinho come nuovo allenatore del Benfica ha subito catalizzato l’attenzione dei media internazionali. Lo Special One, reduce dall’esperienza in Turchia al Fenerbahçe, ha rilasciato dichiarazioni destinate a far discutere. Il tecnico portoghese, 62 anni, non ha nascosto la sua insoddisfazione per il periodo trascorso a Istanbul, definendolo un capitolo poco adatto alla sua dimensione professionale e personale. L’ESPERIENZA IN TURCHIA – «A Istanbul ho sbagliato, il Fenerbahçe non era al mio livello, né culturale, né calcistico. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Sneijder polemico contro Mourinho: «Non credo sia intelligente da parte sua, peccato»