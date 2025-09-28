Snapback contro l’Iran tornano le sanzioni sospese dieci anni fa

Cms.ilmanifesto.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gran Bretagna, Francia e Germania (E3) mettono di fatto la parola fine al Piano d’azione congiunto globale (Jcpoa) del 2015, raggiunto sotto l’amministrazione Obama, votando in seno al Consiglio di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

snapback contro l8217iran tornano le sanzioni sospese dieci anni fa

© Cms.ilmanifesto.it - Snapback, contro l’Iran tornano le sanzioni sospese dieci anni fa

In questa notizia si parla di: snapback - iran

Iran, troika europea E3 non ha autorità per invocare snapback

Francia, Germania e Uk attivano lo snapback per ripristinare le sanzioni all’Iran: “Violato accordo sul nucleare”

Germania, Francia e Gran Bretagna rompono con l’Iran sul nucleare: attivato lo “snapback”

Cerca Video su questo argomento: Snapback Contro L8217iran Tornano