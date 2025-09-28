Snapback contro l’Iran tornano le sanzioni sospese dieci anni fa
Gran Bretagna, Francia e Germania (E3) mettono di fatto la parola fine al Piano d’azione congiunto globale (Jcpoa) del 2015, raggiunto sotto l’amministrazione Obama, votando in seno al Consiglio di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Iran, troika europea E3 non ha autorità per invocare snapback
Francia, Germania e Uk attivano lo snapback per ripristinare le sanzioni all’Iran: “Violato accordo sul nucleare”
Germania, Francia e Gran Bretagna rompono con l’Iran sul nucleare: attivato lo “snapback”
#Iran #Reuters: La #Russia e la #Cina hanno chiesto ai membri del Consiglio di Sicurezza dell'#ONU di votare domani una proposta di risoluzione per posticipare di sei mesi l'imposizione delle sanzioni sull'Iran nell'ambito del meccanismo SnapBack.
Lo "snapback" (= il ripristino delle sanzioni) nei confronti dell'Iran è una misura SBAGLIATA in quanto giuridicamente ingiustificabile, controproducente, dannosa e pericolosa per la stabilità geopolitica internazionale. Io sono CONTRARIA.