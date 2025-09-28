Sky presentati i palinsesti | Muccino Argentero 883 Gomorra Pechino Express e molto altro

Sky e NOW annunciano un palinsesto ricco e trasversale, dalla nuova serie su Gucci  di Gabriele Muccino ai grandi ritorni come Gomorra – Le Origini, Euphoria e House of the Dragon, film come Wicked e Mission: Impossible, fino ai nuovi show di X Factor, Pechino Express, Money Road. Sky ha alzato il sipario sulla nuova stagione, un’offerta che intreccia serie tv, cinema, show, factual e informazione, disponibile sia in modalità lineare sia on demand e in streaming su NOW. Un palinsesto che unisce titoli originali italiani e internazionali, blockbuster di grande richiamo, documentari esclusivi e programmi d’intrattenimento capaci di intercettare un pubblico sempre più vario. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

