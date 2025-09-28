Sky presentati i palinsesti | Muccino Argentero 883 Gomorra Pechino Express e molto altro
Sky e NOW annunciano un palinsesto ricco e trasversale, dalla nuova serie su Gucci di Gabriele Muccino ai grandi ritorni come Gomorra – Le Origini, Euphoria e House of the Dragon, film come Wicked e Mission: Impossible, fino ai nuovi show di X Factor, Pechino Express, Money Road. Sky ha alzato il sipario sulla nuova stagione, un’offerta che intreccia serie tv, cinema, show, factual e informazione, disponibile sia in modalità lineare sia on demand e in streaming su NOW. Un palinsesto che unisce titoli originali italiani e internazionali, blockbuster di grande richiamo, documentari esclusivi e programmi d’intrattenimento capaci di intercettare un pubblico sempre più vario. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: presentati - palinsesti
La realtà di Tv2000, InBlu2000 e Play2000. Presentati i nuovi palinsesti
Sky, presentati i palinsesti. Attesa per il debutto di Chanel (figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti) a «Pechino Express» - X Vai su X
Questa sera alle 21.00 su TVA (canale 13) verranno presentati i nuovi palinsesti di TVA e Telechiara! Noi ci saremo… e finalmente verrà svelata la data d’inizio della nuova stagione della Racola Non perdetevi la diretta! - facebook.com Vai su Facebook
Sky, la presentazione dei palinsesti 2025-2026: le coppie di Pechino Express, Love Bugs e le altre novità - Fra le novità di TV8 c'è il ritorno di Love Bugs, al via il 24 novembre con Brenda Lodigiani e Michele Rosiello. maridacaterini.it scrive
Palinsesti Sky, ecco la presentazione: anche Piedone torna a Napoli - Così non solo «X Factor» e non solo «Gomorra», ma anche Piedone torna a Napoli. Come scrive ilmattino.it