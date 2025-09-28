Sky presenta la nuova stagione tra serie originali cinema show e factual
Sky e NOW annunciano un palinsesto ricco e trasversale, dalla nuova serie su Gucci di Gabriele Muccino ai grandi ritorni come Gomorra – Le Origini, Euphoria e House of the Dragon, film come Wicked e Mission: Impossible, fino ai nuovi show di X Factor, Pechino Express, Money Road. Sky ha alzato il sipario sulla nuova stagione, un’offerta che intreccia serie tv, cinema, show, factual e informazione, disponibile sia in modalità lineare sia on demand e in streaming su NOW. Un palinsesto che unisce titoli originali italiani e internazionali, blockbuster di grande richiamo, documentari esclusivi e programmi d’intrattenimento capaci di intercettare un pubblico sempre più vario. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
In questa notizia si parla di: presenta - nuova
Larry david presenta la sua nuova commedia su hbo dopo la fine di curb your enthusiasm
Juventus Women, primo allenamento a Vinovo: Canzi presenta la nuova stagione
Gino di 90 day fiancé presenta una nuova e sorprendente storia d’amore con jasmine
La nuova direttrice della Biennale Musica, Caterina Barbieri, presenta il Festival che inizia l’11 ottobre: «Somiglierà a Venezia. E farà dialogare generi, tradizioni e generazioni diverse» - facebook.com Vai su Facebook
#Elmax presenta la sua nuova #app: Elmax Mobile, pensata per garantire un controllo totale e intuitivo dei propri impianti di #sicurezza, ovunque ci si trovi. Scopri di più sulle sue caratteristiche! - X Vai su X
Sky presenta la nuova stagione: serie, cinema, show e factual tra grandi ritorni e novità - Sky svela i palinsesti 2025/2026: serie, cinema, show e factual tra grandi ritorni e nuovi Original. Secondo cinefilos.it
Palinsesti Sky: i programmi, i film e le serie tv che vedremo nel 2025/26 - Jordan, rispettivamente nel crime The Alto Knights – I due volti del crimine diretto da Barry Levinson ambientato nella New York anni ’50, e I peccatori di ... Riporta tg24.sky.it