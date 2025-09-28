Sito sessista e foto rubate il processo si trascina da anni
Prato, 28 settembre 2025 – Un processo che si trascina da anni e che era passato inosservato. I fatti contestati risalgono al novembre del 2018 (e su cui ancora non è stata fatta chiarezza) sono tornati di prepotente attualità di recente con lo scandalo del sito sessista www.phica.eu in cui sono state pubblicate le foto di donne, sia comuni che figure pubbliche, accompagnate da commenti offensivi e volgari. Il processo che è in corso al tribunale di Prato dal 2021 vede sul banco degli imputati Dario Vannucchi, 33 anni di Bagno a Ripoli, difeso dall’avvocato Lamberto Galletti, accusato di violazione della privacy per aver pubblicato senza il consenso delle dirette interessate le foto prese dai vari social network delle ignare “vittime”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
