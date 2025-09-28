Sit-in sotto l’Orologio Un centinaio in presidio per la causa palestinese | Vicenda disumana

Erano un centinaio gli imolesi arrivati ieri mattina sotto l’Orologio per partecipare al presidio voluto dalla Cgil per "mantenere alta l’attenzione su quanto sta accadendo a Gaza e per sostenere la Global Sumud Flotilla". Bandiere palestinesi, cartelli e voci per "opporci insieme al genocidio che si sta consumando sotto gli occhi del mondo", erano state le parole del messaggio attraverso il quale era stato convocato il secondo sit-in in pochi giorni. In piazza Caduti per la Libertà, il segretario generale della Cgil, Stefano Moni, ha invitato i presenti a "continuare a manifestare" per la causa palestinese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

