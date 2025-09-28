Sinner quando gioca contro Marozsan a Pechino | dove vedere la sfida dei quarti
Jannik Sinner ha staccato il pass per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino. L?azzurro tornerà in campo lunedì 29 settembre: per il momento l?orario indicato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: sinner - gioca
Wimbledon, Sinner-Djokovic quando si gioca: staffetta infinita, ma questa volta vale doppio
Oggi Sinner-Auger Aliassime: a che ora si gioca la sfida per i quarti di finale a Cincinnati
Sinner-Bublik 6-1, 6-1, 6-1: dominio di Jannik in un'ora e 22 minuti. Quando gioca? Sfiderà Musetti
Sinner quando gioca? C'è Atmane agli ottavi dell'Atp Pechino. Orario e dove vederla in tv e streaming - X Vai su X
A 75 anni fa l’opinionista e gioca a golf: «Sinner e Alcaraz sono giovani, hanno ancora margini di miglioramento e attirano tifosi e praticanti» #ilcentro - facebook.com Vai su Facebook
Quando gioca Jannik Sinner a Pechino: i precedenti con Fabian Marozsan - Il campione azzurro torna in campo nei quarti di finale del torneo cinese: il prossimo avversario è il tennista ungherese ... Si legge su sportal.it
Sinner-Marozsan, ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming - Il cammino di Jannik Sinner nell'ATP 500 di Pechino proseguirà contro il magiaro Fabian Marozsan: l'azzurro, numero 1 del seeding, tornerà in campo per ... Lo riporta oasport.it