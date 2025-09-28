Il cammino di Jannik Sinner nell’ATP 500 di Pechino proseguirà contro il magiaro Fabian Marozsan: l’ azzurro, numero 1 del seeding, tornerà in campo per disputare il match dei quarti di finale domani, lunedì 29 settembre. Si tratterà del secondo incrocio tra i due: l’unico precedente risale agli ottavi di finale dell’ATP 500 di Halle 2024, quando si impose Sinner per 6-4 6-7 (4) 6-3. Il match sarà il terzo di giornata a partire dalle ore 5.00 italiane e si disputerà sul Capital Group Diamond. La sfida tra l’azzurro Jannik Sinner ed magiaro Fabian Marozsan sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Max, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner-Marozsan, ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming