Sinner-Marozsan Atp Pechino 2025 | a che ora e dove vederla in diretta

Today.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner sta per tornare in campo per i quarti dell'Atp 500 di Pechino. Lunedì 29 settembre il numero 2 Atp, numero 1 del seeding, sfiderà l'ungherese Marozsan.Sinner, finalista al China Open 2024 e vincitore nel 2023, al primo turno si è imposto sul croato Marin Cilic, mentre al secondo. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sinner - marozsan

Sinner sperimenta, fatica e vince: Atmane battuto in tre set, a Pechino quarti contro Marozsan

Sinner, quando gioca contro Marozsan a Pechino: dove vedere la sfida dei quarti

Pronostico Sinner-Marozsan: possibili “fiammate” a Pechino

sinner marozsan atp pechinoSinner-Marozsan, ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming - Il cammino di Jannik Sinner nell'ATP 500 di Pechino proseguirà contro il magiaro Fabian Marozsan: l'azzurro, numero 1 del seeding, tornerà in campo per ... oasport.it scrive

Sinner-Marozsan all'Atp Pechino, dove vedere in tv e streaming - Jannik Sinner prosegue la sua corsa sul cemento di Pechino al China Open affrontando nei quarti di finale l'ungherese Fabian Marozsan, numero 57 del mondo. Come scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Sinner Marozsan Atp Pechino