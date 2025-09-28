Sinner-Marozsan Atp Pechino 2025 | a che ora e dove vederla in diretta
Jannik Sinner sta per tornare in campo per i quarti dell'Atp 500 di Pechino. Lunedì 29 settembre il numero 2 Atp, numero 1 del seeding, sfiderà l'ungherese Marozsan.Sinner, finalista al China Open 2024 e vincitore nel 2023, al primo turno si è imposto sul croato Marin Cilic, mentre al secondo. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: sinner - marozsan
Sinner sperimenta, fatica e vince: Atmane battuto in tre set, a Pechino quarti contro Marozsan
Sinner, quando gioca contro Marozsan a Pechino: dove vedere la sfida dei quarti
Pronostico Sinner-Marozsan: possibili “fiammate” a Pechino
Quarti di finale #AtpPechino #Sinner vs Marozsan De Minaur vs Mensik Tien vs #Musetti Medvedev vs Zverev --- Semifinali #ATPTokyo Alcaraz vs Ruud Brooksby vs Fritz #tennis #atp500 #28settembre Vai su X
Jannik Sinner approda ai quarti di finale dell’Atp 500 di Pechino dopo una battaglia di due ore e 21 minuti contro il francese Térence Atmane, superato con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-0. Lunedì 29 settembre, affronterà l’ungherese Fabian Marozsan, contro il qu - facebook.com Vai su Facebook
Sinner-Marozsan, ATP Pechino 2025: orario, tv, programma, streaming - Il cammino di Jannik Sinner nell'ATP 500 di Pechino proseguirà contro il magiaro Fabian Marozsan: l'azzurro, numero 1 del seeding, tornerà in campo per ... oasport.it scrive
Sinner-Marozsan all'Atp Pechino, dove vedere in tv e streaming - Jannik Sinner prosegue la sua corsa sul cemento di Pechino al China Open affrontando nei quarti di finale l'ungherese Fabian Marozsan, numero 57 del mondo. Come scrive sport.sky.it