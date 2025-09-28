Sinner la scintilla era già scoccata un anno fa | galeotta fu New York
Jannik Sinner completa il mosaico con un nuovo ingresso a sorpresa: una scelta “maturata” già un anno fa a New York, ma che solo ora è diventata ufficiale. Il puzzle è adesso completo. Finalmente. Dopo settimane di attesa e di indiscrezioni, Jannik Sinner ha scelto di affidarsi a un nuovo fisioterapista, in compagnia del quale è sbarcato in Asia alla vigilia dell’Atp di Pechino. Sinner, la scintilla era già scattata un anno fa: galeotta fu New York (AnsaFoto) – Ilveggente.it Non si pensi, tuttavia, che l’intesa con la new entry del suo team sia nata oggi: il primo “contatto” con Alejandro Resnicoff, il professionista su cui è ricaduta la scelta, risale infatti già allo scorso anno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Oh, Federi’, ho visto che nell’ultimo brano te sei scajato contro SinnerBello pur de fa’ parla’ ‘n antro po’ de te. E allora, dato che con le rime nun so’ malaccio manco io, quasi quasi te risponno così. — Jannik è Scintilla, campione vero, tu solo ’n pupo che cambi - facebook.com Vai su Facebook
