Sindaco e giunta disertano l' incontro con l' architetto Paolo Lattaioli il disappunto di Dispenza | In attesa di amministratori che abbiano orecchie e passione

C'è chi accoglie, ascolta e fa proprie idee per rigenerare Agrigento, e chi latita, si nega al confronto, preferendo dedicarsi agli sgambetti e alle altre pratiche della peggiore politica, quella che domina la nostra città". Lo sottolinea, in una nota, il portavoce dell'Area Progressista, Nuccio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: sindaco - giunta

Beppe Sala, le accuse non fermano il sindaco. Il messaggio alla giunta: "Andiamo avanti, continuiamo a lavorare"

Garibaldi | Sindaco, giunta e associazioni in piazza: "Questo luogo marchiato in maniera sbagliata, avanti con la riqualificazione"

Ecco la nuova giunta del sindaco Bitetti: nomi e deleghe

Nei giorni scorsi, la segretaria di staff del sindaco e della giunta, la nostra , si è unita in matrimonio con . Nel ringraziare Clara per il suo prezioso e qualificato contributo quotidiano alla nostra Comunità, auguriamo ai neo sposi una - facebook.com Vai su Facebook

Cesana, sindaco e giunta incontrano commercianti e cittadini - Il sindaco Daniele Mazzoleni e la sua giunta a cinque mesi dall'insediamento si confrontano con la comunità, presso ... Da ansa.it

Lucchese, qualcosa inizia a muoversi. Sindaco e giunta incontrano la squadra - Ieri Pardini e gli assessori sono andati a Saltocchio e intanto anche per la trasferta di Pescara le spese sono coperte Eppur si muove come diceva Galileo Galilei. Si legge su lanazione.it