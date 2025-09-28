Simone Giannelli due Mondiali vinti da capitano e mani di fata da clonare | Abbiamo fatto la storia dedicata a Lavia
Simone Giannelli ha vinto due Mondiali da capitano: è un’impresa riservata a pochissimi eletti della pallavolo internazionale, un numero che sa già di storia e che consacra per l’eternità il formidabile 29enne, entrato di diritto nell’empireo dei grandissimi del volley, non soltanto alle nostre latitudini. Poter alzare al cielo il prestigioso trofeo da leader di una Nazionale, tra l’altro per due volte consecutive, ti incorona per sempre a punto di riferimento, a modello da emulare, a talento di cui seguire le orme. Il CT Fefé De Giorgi lo ha investito di questa responsabilità e nel giro di tre anni il regista ha saputo guidare brillantemente il gruppo con delle eccellenti prestazioni in campo e un carisma distintivo anche al di fuori del rettangolo di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: simone - giannelli
Simone Giannelli: “Dobbiamo assumerci le responsabilità, la Polonia dimostra perché è prima al mondo”
Volley, Simone Giannelli: “Incontreremo una squadra molto forte, ma abbiamo voglia di giocarcela fino in fondo”
Simone Giannelli: “Partita dura, ora si pensa alla prossima. Ci divertiamo a giocare a volley”
6 il Ma questo noi già lo sapevamo… Simone Giannelli è nel Best Team del Mondiale! #BlockDevils Vai su X
Simone Giannelli commosso per Daniele Lavia: gli azzurri dedicano il titolo iridato al compagno infortunato che ha seguito la finale negli studi di Rai Sport. La grandezza dei nostri ragazzi - facebook.com Vai su Facebook
Simone Giannelli, due Mondiali vinti da capitano e mani di fata da clonare: “Abbiamo fatto la storia, dedicata a Lavia” - Simone Giannelli ha vinto due Mondiali da capitano: è un'impresa riservata a pochissimi eletti della pallavolo internazionale, un numero che sa già di ... Come scrive oasport.it
Giannelli dedica l’oro mondiale al Cosentino Daniele Lavia «è sempre stato con noi». Lui scoppia in lacrime - Simone Giannelli bacia la maglia di Lavia: vittoria del mondiale contro la Bulgaria e dedica al compagno fermato da un gravissimo infortunio ... Segnala quicosenza.it