Simone Giannelli ha vinto due Mondiali da capitano: è un’impresa riservata a pochissimi eletti della pallavolo internazionale, un numero che sa già di storia e che consacra per l’eternità il formidabile 29enne, entrato di diritto nell’empireo dei grandissimi del volley, non soltanto alle nostre latitudini. Poter alzare al cielo il prestigioso trofeo da leader di una Nazionale, tra l’altro per due volte consecutive, ti incorona per sempre a punto di riferimento, a modello da emulare, a talento di cui seguire le orme. Il CT Fefé De Giorgi lo ha investito di questa responsabilità e nel giro di tre anni il regista ha saputo guidare brillantemente il gruppo con delle eccellenti prestazioni in campo e un carisma distintivo anche al di fuori del rettangolo di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Simone Giannelli, due Mondiali vinti da capitano e mani di fata da clonare: “Abbiamo fatto la storia, dedicata a Lavia”