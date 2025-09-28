Simone Anzani e il pianto liberatorio in diretta | è campione del mondo dopo la malattia al cuore

Fanpage.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrale dell'Italvolley non trattiene l'emozione in tv per il successo iridato. A fine partita si è reso protagonista anche di un gesto bellissimo nei confronti di un avversario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: simone - anzani

Simone Anzani: "Ho temuto di non giocare più, ma ora mi sento il papà di tutta l'Italia"

simone anzani pianto liberatorioSimone Anzani e il pianto liberatorio in diretta: è campione del mondo dopo la malattia al cuore - A fine partita si è reso protagonista anche di un gesto bellissimo nei confronti di un avversario. Si legge su fanpage.it

Simone Anzani: “Noi azzurri del volley qui a Torino per mostrare come lotteremo ai Mondiali” - Vuol dire che sono invecchiato, ma che sono ancora qui, quindi è ... torino.repubblica.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Simone Anzani Pianto Liberatorio