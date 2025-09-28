Simone Anzani dai problemi cardiaci alla vittoria dei Mondiali In lacrime | Ho rischiato di smettere
Simone Anzani è scoppiato in lacrime ai microfoni della Rai, a cui ha rilasciato le prime dichiarazioni dopo che l’Italia ha vinto i Mondiali 2025 di volley maschile. Il formidabile centrale aveva dovuto rinunciare alla Nazionale per dei problemi cardiaci nel 2023 e nel 2024, non ha mollato, è tornato a giocare, si è meritato nuovamente la convocazione, è sceso in campo da titolare per disputare la finale contro la Bulgaria e ha messo a segno anche il punto che ha chiuso i conti. Dalla delusione per non aver potuto partecipare agli Europei 2023 e alle Olimpiadi di Parigi 2024, alla gioia per il secondo trionfo iridato consecutivo dopo l’apoteosi di Katowice nel 2022. 🔗 Leggi su Oasport.it
