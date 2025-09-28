Simona Bortoletto travolta e uccisa a Fiumicino gli unici testimoni sono due bambini

Ad assistere all'investimento in cui è morta Simona Bortoletto sono stati solo due minori, testimoni occulari. Si tratta del figlio della vittima e della figlia dell'investitore, il collega con il quale aveva cenato poco prima. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: simona - bortoletto

Simona Bortoletto uccisa da un automobilista mentre camminava con il figlio di 8 anni

Simona Bortoletto, mamma investita e uccisa da una Smart mentre teneva per mano il figlio di 8 anni. Illeso il bambino

Simona Bortoletto travolta mentre teneva per mano il figlio di 8 anni

La Procura di Civitavecchia sta cercando di fare luce sul caso di Simona Bortoletto, la 34enne investita e uccisa a Fiumicino, sul litorale alle porte di Roma, mentre era sul ciglio della strada con il figlio di 8 anni, rimasto sotto shock ma illeso. A bordo dell'auto c' - facebook.com Vai su Facebook

Simona Bortoletto investita e uccisa dall'amico, Cristiano Maggetti positivo anche agli stupefacenti: l'ipotesi del... Vai su X

Simona Bortoletto, travolta e uccisa dall’auto dell’amico: cosa è successo?/ Lui “Ho sentito il botto…” - Il dramma di Simona Bortoletto, la donna travolta e uccisa a Fiumicino dall'auto del suo amico: che cosa è accaduto? Da ilsussidiario.net

Simona Bortoletto investita e uccisa a Isola Sacra, la fiaccolata degli amici per chiedere «verità e giustizia». Il nodo della velocità della Smart - L'iniziativa è stata organizzata per martedì prossimo a una settimana dalla morte di Simona Bortoletto. Lo riporta msn.com