Simona Bortoletto inseguita in macchina prima di essere travolta l’ipotesi di femminicidio | l’ex compagno con alcol e diversi stupefacenti nel sangue

Prende sempre più forma l’ ipotesi di femminicidio per quanto riguarda la morte di Simona Bortoletto, travolta e uccisa sul colpo dall’ex compagno Cristiano Maggetti a Fiumicino la sera di martedì. I testimoni finora sentiti forniscono versioni contrastanti, tra chi descrive il loro rapporto come idilliaco e chi come litigioso. Tra questi ultimi il figlio di 8 anni della donna, che era con lei quando è stata presa in pieno dalla Smart del 34enne: « Mamma e Cristiano hanno litigato ». E poi l’alcol e la droga trovati nel sangue dell’uomo, che potrebbe non essere stato lucido al momento dell’impatto. 🔗 Leggi su Open.online