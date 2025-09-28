Simona Bencini ospite di Soundcheck su Radio Teate On Air

In occasione della Notte Gialla di Chieti, Simona Bencini – storica frontwoman dei Dirotta su Cuba – è stata ospite speciale della trasmissione radiofonica “Soundcheck” di Radio Teate on air, emittente locale a vocazione culturale, sociale e giovanile.L’intervista si è svolta all’interno dello. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

