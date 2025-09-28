Signora polizia e le svuota il conto corrente | solita truffa nuova tecnica

Trentotoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è finta un’agente di polizia per rubarle tutti i soldi che aveva nel conto corrente: una cifra pari a 28.500 euro. Stiamo parlando di una donna residente in Campania che nei giorni scorsi è stata denunciata dai carabinieri di Pergine Valsugana con l’accusa di aver truffato una signora con il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: signora - polizia

Signora cade dal balcone di casa e finisce in coma al Gemelli. Il marito: “E’ scivolata”. Sull’accaduto indaga la Polizia di Roma

I controlli della Polizia, allontanati due pregiudicati e espulso un irregolare. Signora ai giardinetti con l'eroina

I controlli della Polizia, allontanati due pregiudicati e espulso un irregolare. Signora ai giardinetti con l'eroina

signora polizia svuota contoTruffa svuota conto, lo Spoofing è in Italia: prelevano pochi euro alla volta, il sistema è subdolo - Tutto ciò ha lo scopo, in linea generale, di sottrarre dati e, chiaramente, svuotare il conto delle vittime. Scrive macitynet.it

signora polizia svuota contoConto corrente svuotato con lo “spoofing”: recuperati 28mila euro, denunciata una donna - I carabinieri stanno ora lavorando per capire se la donna individuata come a monte della truffa avesse complici. Secondo napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Signora Polizia Svuota Conto