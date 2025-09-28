Si spegne a 95 anni Carlo Sassi padre della moviola in tv

Per generazioni di appassionati una porzione di domenica sportiva svanisce con Carlo Sassi, spentosi a 95 anni nell’abbraccio della memoria collettiva che lo aveva eletto a maestro della televisione calcistica, pioniere della moviola capace di trasformare un replay in racconto tecnico e insieme emozionale. Una voce che ha fatto scuola Quando la Rai lo accolse . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Si spegne a 95 anni Carlo Sassi, padre della moviola in tv

Carlo Sassi, morto a 95 anni il "papà" della moviola in tv - Nato a Milano il 1 ottobre 1929, volto noto della della 'Domenica Sportiva' e successivamente

È morto Carlo Sassi: addio al "papà" della moviola in tv - Alla 'Domenica Sportiva' per oltre 30 anni, era noto per aver inventato la moviola nel calcio in cui le azioni della partita erano mostrate al rallentatore e