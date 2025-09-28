Si spaventa per un’auto e cade dalla bici ferita 60enne
Tavernola Bergamasca. Attimi di paura per una sessantenne residente a Seriate che, nel pomeriggio di domenica 28 settembre, ha perso il controllo della bici da corsa mentre percorreva la stradina in località Negrignana: il tratto, in forte pendenza, si snoda tra le colline e la vegetazione e consente a chi lo percorre di godere di alcuni scorci panoramici. un tratto della stradina luogo dell'incidente All’improvviso la ciclista ha notato un’utilitaria Fiat Panda proveniente dal senso opposto. Spaventata, ha perso il controllo del mezzo ed è rovinata a terra senza che vi fosse contatto con l’auto. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
