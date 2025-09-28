Si sono svolti nel segno del ricordo di Giorgio Armani i CNMI Sustainable Fashion Awards 2025 condotti dall' attrice Shailene Woodley al Teatro alla Scala di Milano aperti da un balletto di Roberto Bolle

È stata una serata di riconoscimenti ed emozioni quella dei CNMI Sustain able Fashion Awards 2025, tenutisi ieri sera al teatro alla Scala di Milano, dedicati al ricordo di Giorgio Armani, scomparso da poco. Roberto Bolle tinge di rosso Milano con il suo “BalloRosso” X Sul palco della Scala, dopo i saluti istituzionali del sindaco Beppe Sala e del sovrintendente e Direttore Artistico del teatro, Fortunato Ortombina, la serata si è aperta con un tributo all’eredità di Giorgio Armani, con un video introdotto da Anna Wintour, Global Editorial Director di Vogue, e seguito dalla presenza della famiglia del signor Armani che ha ricevuto un sentito e commosso applauso dal pubblico in standing ovation. 🔗 Leggi su Iodonna.it

