Si sente male nel parcheggio e muore in auto

Muore in auto dopo aver parcheggiato.È successo nel pomeriggio di oggi, domenica 28 settembre, ad Ameno, nel parcheggio del Claddagh fest, il festival di musica, arte e cultura celtica. Un uomo, che si trovava con alcuni amici, ha parcheggiato l'auto nell'area attrezzata: gli amici, non vedendolo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: sente - male

Si sente male al ristorante. ‘È crollato sul tavolo’, tanta paura per un 59enne

Grave incidente in Brianza: si sente male e perde il controllo dell'auto. Elicottero in azione

Passeggero si sente male a bordo, volo Parigi-Reunion atterra a Fiumicino per emergenza medica

Si sente male e muore durante camminata sportiva https://iltorinese.it/2025/09/28/si-sente-male-e-muore-durante-camminata-sportiva/… #torino - X Vai su X

Un uomo si sente male mentre cammina tranquillamente in strada. Si accascia improvvisamente sul marciapiedi e muore. Il dramma si è consumato ieri a Battipaglia - facebook.com Vai su Facebook

Si sente male in auto, poco dopo muore in ospedale a 49 anni - Pistoia, 24 settembre 2025 – Coinvolto in un incidente stradale un 49enne è poi morto all' ospedale di Pistoia: a causarne il decesso sarebbe stato un grave malore che ha colpito l'uomo. Riporta msn.com

Si sente male in strada e muore: dramma nel Salernitano - Morto un uomo in strada in via Vittorio Emanuele II a Battipaglia, in provincia di Salerno. Secondo fanpage.it