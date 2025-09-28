Si schianta coi carabinieri Trasportato a Torrette
Un quarantenne è stato trasportato in eliambulanza all’ ospedale regionale Torrette di Ancona, a seguito dei traumi riportati in un incidente stradale avvenuto intorno alle 16 di ieri nella zona sud della città. L’uomo era in sella al suo scooter quando, per cause in corso di accertamento, è entrato in collisione con una Fiat Panda dei carabinieri all’incrocio tra via Solferino e via XX Settembre. Nell’impatto ad avere la peggio, è stato ovviamente lo scooterista, caduto a terra dopo lo scontro. Il luogo dell’incidente è stato raggiunto dal personale medico e sanitario del 118 e della Croce Azzurra di Porto San Giorgio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: schianta - carabinieri
