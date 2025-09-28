Si salpa tutti insieme | Per Gaza mancano soltanto 500 miglia

«Cosa faremmo senza i cellulari? Saremmo costretti a parlare tra di noi!», sbuffa Hanna, e riabbassa gli occhi sullo schermo che trasmette la partita del Liverpool. Un caccia partito dalla . Si salpa, tutti insieme: «Per Gaza mancano soltanto 500 miglia» il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Si salpa, tutti insieme: «Per Gaza mancano soltanto 500 miglia»

In questa notizia si parla di: salpa - tutti

#BuonVento e grazie a Marco Croatti che salpa per tutti noi verso #Gaza . Essere a bordo della #GlobalSumudFlotilla era la cosa giusta da fare. Aiutiamolo a tenere alta l’attenzione sulla missione di speranza, di pace, di umanità e di soli - facebook.com Vai su Facebook

Il convoglio di aiuti umanitari salpa da Augusta per Gaza - Il convoglio italiano della Global Sumud Flotilla è finalmente salpato per Gaza, portando aiuti cruciali alla popolazione palestinese. Si legge su notizie.it

Perché salpare per Gaza? Non potremo dire di non sapere - Intervista ad Antonio Mazzeo, giornalista d’inchiesta e attivista per i diritti umani, che ha partecipato ad una recente missione della Freedom Flottilla . cittanuova.it scrive