Si rifiuta di rientrare in cella e si scaglia contro due agenti della penitenziaria | una finisce in ospedale
Si sarebbe rifiutata di rientrare in cella e per questo, improvvisamente, si sarebbe scagliata contro due agenti della penitenziaria mandando una di loro all’ospedale dove le sarebbe stato diagnostica un trauma distorsivo-contusivo con una prognosi di cinque giorni. A riferire l’ultima. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
