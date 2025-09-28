Si perde tra i boschi durante un'escursione sul Vesuvio | salvato dai carabinieri

L'uomo, addentratosi nella fitta macchia mediterranea alle pendici del Vesuvio, ha perso l'orientamento: sono stati i carabinieri forestali a localizzarlo e a trarlo in salvo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: perde - boschi

Si perde nei boschi del Valdarno, 73enne salvato dai vigili del fuoco

Si perde nei boschi a cercar funghi: ore per trovarlo, salvato dal soccorso alpino

Macerata, si perde nei boschi di Pioraco: salvato dai vigili del fuoco

Famiglia svedese si perde nei boschi sopra Macugnaga https://ift.tt/nWJjISg https://ift.tt/3uTrGb0 Vai su X

C’è un percorso che sa di storia e di natura, un anello che parte dal cuore di San Marcello Pistoiese e si perde tra boschi, memorie e silenzi. Un tempo qui correva la Ferrovia Alto Pistoiese (F.A.P.), il piccolo t - facebook.com Vai su Facebook

Coppia turisti si perde nei boschi del Casertano, ritrovati - Momenti di paura per una coppia di turisti olandesi rimasta intrappolata durante un'escursione in montagna nel territorio del comune di Castel di Sasso (Caserta), in località Vallata. Da ansa.it

Ragazzino di 12 anni cade durante un’escursione e si perde tra i boschi: salvato dai carabinieri - Una storia che avrebbe potuto avere risvolti negativi, ma che si è conclusa con un lieto fine, quella che arriva da Liberi, frazione di Cese, nella provincia di Caserta, dove i carabinieri hanno ... fanpage.it scrive