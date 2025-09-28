Si mescolano ai fan della boy band K-Pop per svuotare le borse | arrestate

Milano, 28 settembre 2025 – Gli specialisti in borghese dell’Antiborseggio le hanno notate subito, appena hanno fatto ingresso nella Galleria Vittorio Emanuele: gli sguardi concentrati su borse e oggetti dei passanti hanno subito fatto pensare agli agenti della Mobile che le tre donne facessero parte di una batteria di borseggiatrici. E così i poliziotti guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Filippo Bosi, che in questi giorni di Fashion Week si stanno concentrando sulle vie del centro e nelle location teatro di sfilate ed eventi legati alle passerelle, ne hanno seguito gli spostamenti passo dopo passo, bloccandole subito dopo un colpo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

