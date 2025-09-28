Si mescolano ai fan della boy band K-Pop per svuotare le borse | arrestate

Ilgiorno.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 28 settembre 2025 – Gli specialisti in borghese dell’Antiborseggio le hanno notate subito, appena hanno fatto ingresso nella Galleria Vittorio Emanuele: gli sguardi concentrati su borse e oggetti dei passanti hanno subito fatto pensare agli agenti della Mobile che le tre donne facessero parte di una batteria di borseggiatrici. E così i poliziotti guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal funzionario Filippo Bosi, che in questi giorni di Fashion Week si stanno concentrando sulle vie del centro e nelle location teatro di sfilate ed eventi legati alle passerelle, ne hanno seguito gli spostamenti passo dopo passo, bloccandole subito dopo un colpo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

si mescolano ai fan della boy band k pop per svuotare le borse arrestate

© Ilgiorno.it - Si mescolano ai fan della boy band K-Pop per svuotare le borse: arrestate

In questa notizia si parla di: mescolano - band

JD Vance is boy-band fan and Pam Bondi goes for party hits from Nelly and Usher: ‘Panama Playlists’ Spotify claims - A new site called “Panama Playlists” has claimed to expose the Spotify accounts of prominent figures including Vice President JD Vance and Attorney General Pam Bondi. Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Mescolano Fan Boy Band