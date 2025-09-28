Si gira un nuovo film a Reggio Calabria e Scilla tutte le figure ricercate per il nuovo film di Francis Ford Coppola

Ciak si gira a Reggio Calabria, Scilla e Cosenza. Casting in arrivo da non perdere per una nuova e prestigiosa produzione cinematografica, per la regia del maestro Francis Ford Coppola. Le riprese sono previste nel prossimo mese di dicembre. Dopo l'annuncio di qualche giorno fa, scopriamo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

