Si gira un nuovo film a Reggio Calabria e Scilla tutte le figure ricercate per il nuovo film di Francis Ford Coppola

Ciak si gira a Reggio Calabria, Scilla e Cosenza. Casting in arrivo da non perdere per una nuova e prestigiosa produzione cinematografica, per la regia del maestro Francis Ford Coppola. Le riprese sono previste nel prossimo mese di dicembre. Dopo l'annuncio di qualche giorno fa, scopriamo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Francis Ford Coppola sceglie Reggio Calabria: il nuovo film girato tra lo Stretto e la Basilicata [DETTAGLI] - La conferma è giunta dopo i sopralluoghi della scorsa settimana, quando Coppola era stato avvistato a Reggio. Secondo reggiotv.it

Arriva “Tutto a posto”, il film ambientato e girato a Reggio Calabria - 1 minuto per la letturaIn onda questa sera (22 novembre 2025) su rai 1 “Tutto a posto”, il film girato e ambientato a Reggio Calabria TUTTO A Posto il film ambientato e girato a Reggio Calabria ,con i ... Riporta quotidianodelsud.it