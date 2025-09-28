Si finge maresciallo dei carabinieri e si fa versare più di 15mila euro da un anziano | denunciato

Prima un sms e poi una telefonata: così, fingendosi un maresciallo dei carabinieri, avrebbe convinto un anziano di Torricella Sicura (Teramo) a fargli un bonifico da ben 15mila 500 euro. Il motivo? Un inesistente debito su una piattaforma di prenotazioni online. Il presunto autore della truffa. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

