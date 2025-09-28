Si fermano per 24 ore i lavoratori delle ferrovie | nuovo sciopero nazionale tra cancellazioni e ritardi
Dalle 21 di giovedì 2 ottobre e fino alle 20.59 di venerdì 3 ottobre sciopererà il personale ferroviario (Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord) e per chi viaggia saranno 24 ore di disagi dato che, come per ogni sciopero, i treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni. Si tratta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Mentre si fermano i siti in Italia, Francia e Germania, il colosso dell’auto prende altri 200 lavoratori in Africa. Lavoreranno in Serbia, dove i locali rifiutano 600 euro al mese. di @tobiadestefano Vai su X
I lavoratori portuali di Livorno fermano una nave militare americana. Un presidio permanente organizzato dall’Usb ha fatto scegliere di cambiare il porto d’attracco dell’imbarcazione Slnc Severn, che batte bandiera dell’Alaska. Secondo alcune fonti l’imbarc - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero 2 – 3 ottobre 2025: treni fermi per 24 ore - I treni si fermano 24 ore per lo sciopero del 2 e 3 ottobre 2025: scopri gli orari della protesta e la lista dei treni garantiti. Scrive sicurauto.it
Sciopero aereo 26 settembre: Wizz Air e Volotea si fermano per 24 ore. Fasce garantite ed eventuali rimborsi - Il settembre di scioperi prosegue nella giornata di venerdì 26 settembre, con la mobilitazione nazionale negli aeroporti. Secondo msn.com