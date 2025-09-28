Si fermano per 24 ore i lavoratori delle ferrovie | nuovo sciopero nazionale tra cancellazioni e ritardi

Dalle 21 di giovedì 2 ottobre e fino alle 20.59 di venerdì 3 ottobre sciopererà il personale ferroviario (Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord) e per chi viaggia saranno 24 ore di disagi dato che, come per ogni sciopero, i treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni. Si tratta. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

