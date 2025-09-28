Si è spento a Francavilla al Mare Francesco Murgi pioniere del baseball

Il tempo cancella un altro pezzo di storia del baseball abruzzese: Francesco Murgi, detto Frank, uno dei pionieri di questa disciplina, è venuto a mancare all'età di 85 anni. Di Francavilla al Mare, nel 1977 dette vita al primo sodalizio denominato Francavilla Hawks. Tanti successi agonistici. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

