Si è spento a Francavilla al Mare Francesco Murgi pioniere del baseball
Il tempo cancella un altro pezzo di storia del baseball abruzzese: Francesco Murgi, detto Frank, uno dei pionieri di questa disciplina, è venuto a mancare all'età di 85 anni. Di Francavilla al Mare, nel 1977 dette vita al primo sodalizio denominato Francavilla Hawks. Tanti successi agonistici. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
In questa notizia si parla di: spento - francavilla
? Addio a Sergio Di Sciascio, storico giornalista sportivo abruzzese Si è spento a 84 anni Sergio Di Sciascio, volto e voce storica del giornalismo sportivo in Abruzzo ed ex capo ufficio stampa della Regione. Nato nel 1941, iniziò come cronista del Corriere - facebook.com Vai su Facebook